В Новосибирске собираются построить многофункциональный спорткомплекс

Цель проекта — создание многофункционального комплекса для проведения региональных, межрегиональных, а также всероссийских и международных соревнований.

В Дзержинском районе Новосибирска планируют создать спортивно-туристический комплекс с бюджетом в 1,7 млрд рублей. Решение о строительстве поддержал Инвестиционный совет региона.

Основная цель проекта заключается в создании многофункционального комплекса для проведения различных уровней соревнований, включая региональные, межрегиональные, всероссийские и международные. Также планируется использовать объекта для масштабных тренировочных сборов спортсменов, включая тех, у кого ограниченные физические возможности.

Участок под комплекс будет площадью 1,74 га, а сам комплекс рассчитан на единовременное нахождение до 2 тысяч человек. В его состав войдут крытый каток на 100 человек, универсальный спортзал на 1 тысячу человек, бассейн и гостиница на 150 номеров. Также предусмотрено строительство открытых спортивных площадок и тренировочных линейных трасс. Комплекс будет расположен рядом с Новосибирским биатлонным комплексом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пристав помог водителю, который попал в ДТП.