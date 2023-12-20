В Новосибирске в ЛДС «Сибирь-Арена» проведут международный чемпионат

Соревнования запланированы на весну.

В Новосибирске в 2024 году состоится международный чемпионат в Ледовом дворце спорта (ЛДС) «Сибирь-Арена». Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в прямом эфире.

Соревнования, в которых примут участие дружественные страны, запланированы на весну. Пока нет конкретной даты и стран-участников.

Напомним, что ранее в Новосибирске планировался молодежный чемпионат мира по хоккею. Однако его отменили из-за санкций в отношении России после начала СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский хоккейный клуб одержал победу над «Ладой» из Тольятти.