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общество

В Новосибирске завершили расследование из-за травмы девочки на аттракционе

Фото: t.me/nsksledcom

Обвиняемый был инструктором веревочного парка в Дзержинском районе.

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела из травмы несовершеннолетней девочки на аттракционе в Новосибирске.

По версии следствия, инструктор веревочного парка в Дзержинском районе при эвакуации с верхней трассы не рассчитал траекторию спуска несовершеннолетней. В результате девочка ударилась о нижестоящую платформу.

Обвиняемого привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» показали в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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