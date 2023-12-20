В Новосибирске завершили расследование из-за травмы девочки на аттракционе

Обвиняемый был инструктором веревочного парка в Дзержинском районе.

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела из травмы несовершеннолетней девочки на аттракционе в Новосибирске.

По версии следствия, инструктор веревочного парка в Дзержинском районе при эвакуации с верхней трассы не рассчитал траекторию спуска несовершеннолетней. В результате девочка ударилась о нижестоящую платформу.

Обвиняемого привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» показали в Новосибирске.