В Новосибирске житель города предложил решение проблемы с общественным транспортом

Житель Новосибирска рассказал, как решить проблему с общественным транспортом.

В Новосибирске бизнесмен и бывший собственник транспортных компаний Андрей Захаров предложил несколько идей, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Новосибирской области. Для начала он предложил создание муниципального такси с удобными тарифами на короткие поездки.

Далее бизнесмен предложил развить подземные переходы. Также Захаров уверен, что в городе нужно ликвидировать все троллейбусы, так как они очень дорого обходятся, а, например, трамваи использовать только как способ доставки до станций метро.

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