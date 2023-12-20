сегодня
20 декабря, 13:23
пробки
7/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.08 | eur 98.57
сегодня
20 декабря, 13:23
пробки
7/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.08 | eur 98.57
сегодня 09:46
общество

В Новосибирске житель города предложил решение проблемы с общественным транспортом

Фото: freepik

Житель Новосибирска рассказал, как решить проблему с общественным транспортом.

В Новосибирске бизнесмен и бывший собственник транспортных компаний Андрей Захаров предложил несколько идей, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Новосибирской области. Для начала он предложил создание муниципального такси с удобными тарифами на короткие поездки.

Далее бизнесмен предложил развить подземные переходы. Также Захаров уверен, что в городе нужно ликвидировать все троллейбусы, так как они очень дорого обходятся, а, например, трамваи использовать только как способ доставки до станций метро.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 9 января поднимут стоимость проезда в автобусах Бердска.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в