В Новосибирской области на выборах президента будет электронное голосование

В выборы президента Российской Федерации внедрят дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 29 регионах страны. Благодаря этому, принять участие в голосовании смогут около 38 миллионов избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что из 30 регионов, где уже был опыт использования ДЭГ, заявки на проведение поступили от 28 регионов. Особый интерес вызвала заявка от Вологодской области, где ранее электронное голосование не применялось. В ходе тренировочного голосования вологодские избиратели проявили высокий интерес: более 5% зарегистрированных избирателей записались на участие, и 80% из них активно приняли участие в тестовом голосовании.

Дистанционное электронное голосование будет использоваться на федеральной платформе в следующих регионах:

Республика Карелия, Республика Крым, Чувашская Республика – Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область,Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Город федерального значения Севастополь, Ненецкий автономный округ.

В Москве дистанционное электронное голосование проведут с использованием региональной информационной системы.

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