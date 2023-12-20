В Новосибирской области произошёл пожар в кафе

Сотрудники МЧС сумели быстро ликвидировать пожар в кафе в Новосибирской области.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в Татарске Новосибирской области вечером во вторник произошёл пожар в здании кафе “Олимп” — загорелась кровля одноэтажного здания, площадь которой составила 899 квадратных метров.

Служба МЧС незамедлительно приехала на место происшествия и ликвидировала возгорание. Также, из горящего помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Информация о пострадавших пока неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске погиб мужчина при пожаре в частном доме.