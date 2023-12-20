В Новосибирской области участник бумажной отрасли решил построить автозавод

С этим проектом компания вышла на инвестиционный совет региона.

Новосибирский завод грузового автотранспорта, принадлежащий АО «ФинСиб», планирует создать дочернюю структуру под названием ООО «Тренд». Об этом сообщил директор компании Константин Подшивалов на инвестиционном совете региона.

Новый завод будет расположен в районе поселка Садовый, рядом с ПЛП «Восточный», на участке площадью 17 га, с возможностью подведения необходимых коммуникаций.

По словам Подшивалова, к 2027 году планируется начать производство первого грузового автомобиля с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. При максимальной загрузке предприятия ежегодно будет выпускаться 5800 автомобилей, предназначенных для внутригородской логистики. К 2033 году планируется расширить производство до 10-12 тоннажных автомобилей (5500 в год), предназначенных для среднемагистральных, междугородных и международных перевозок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Травников раскритиковал строителей нового ЛДС в Новосибирской области.