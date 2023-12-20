Врачи назвали отравление самой частой причиной обращений россиян в новогодние праздники

Кроме того, медики часто встречают пациентов с обострением хронических болезней.

Специалисты «Актион Медицина» провели опрос среди медиков и выяснили, что чаще всего в период новогодних праздников россияне обращаются в медучреждения из-за отравлений. Так ответили 51% опрошенных специалистов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, 51% медицинских работников сталкиваются со случаями обострения хронических заболеваний. Еще 38% медиков сталкиваются с травмами и обморожениями у пациентов, 15% — с ожогами и инородными телами в глазу.

Основываясь на своем опыте, ни врачи, ни сестринский персонал не хотят работать в новогодние праздники. Почти 70% врачей ответили отрицательно на этот вопрос, около 60% медсестер и медбратьев также дали аналогичный ответ.

Напомним, врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины на Новый год.