Звезда «Интернов» Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия рассказала, что актер попал под обстрел в Донбассе. Об этом она сообщила в своем Instagram*.

Дочь артиста говорит, что Иван словил пулю. Однако Охлобыстин был в бронежилете, который и спас его.

Актер Иван Охлобыстин и его жена приехали на Донбасс. Они привезли гуманитарную помощью военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине. Во время обстрела жена артиста находилась в Ростове-на-Дону.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске не огородили яму на территории ЖК, в которую провалилась девочка.

Instagram* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.