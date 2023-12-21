12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень-Адлер

Девочка умерла из-за инфекции.

По данным Telegram-канада “112” в поезде, который направлялся из Тюмени в Адлер, скончалась девочка 12 лет.

По предварительным данным, группа школьников из 125 человек возвращалась из поездки, во время которой у многих начала проявляться симптоматика ОРВИ. Одна из девочек потеряла сознание, а позже скончалась.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли 66 классов в 21 школе. Также в Новосибирске закрыты группы в 54 детских садах, под наблюдением врачей находятся 76 групп.