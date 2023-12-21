438 килограммов насвая обнаружили сотрудники таможенного поста в Толмачево

С начала 2023 года сотрудники таможенного поста в аэропорту Новосибирска обнаружили и изъяли 438 килограммов насвая.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, с начала 2023 года у авиапассажиров из стран Средней Азии сотрудники таможенного поста в Толмачево изъяли 438 килограммов насвая. Большая часть выявленных нарушений была осуществлена для провоза и использования в личных целях — 232 случая.

За это время было выявлено 28 случаев ввоза сигарет сверх установленной для физических лиц нормы. По данным фактам возбудили административные дела за недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений.

Помимо этого, в этом году было пресечено 119 попыток ввоза в страну гармалы (растение, которое содержит в своем составе наркотическое вещество). Его ввоз возможен только при наличии документов, которые подтверждают врачебное назначение. Общий вес изъятого вещества — 43,2 килограммов.

«В этом году объемы незаконно ввезенного в Новосибирск насвая сократились более чем на треть. На такой динамике сказывается профилактическая работа, в том числе обмен информацией на международных встречах, совещаниях с представителями авиакомпаний», – рассказал начальник Новосибирской таможни Сергей Авдеев.

Напомним, что в 30 миллиардов рублей оценивают реконструкцию взлетной полосы в Толмачево.