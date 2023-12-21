Автозавод за 20 миллиардов рублей построят в Новосибирской области

В Новосибирской области построят завод по производству грузовых автомобилей стоимостью 20 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ТАСС, в Новосибирске появится завод по выпуску грузовых автомобилей. На предприятии планируют собирать автомобили грузоподъемностью от 2 до 15 тонн. Также планируется создание рам и кабин для грузовиков.

Компания “Тренд” предложила создание проекта за 20 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске новые троллейбусы “Горожанин” после морозов отремонтирует завод-изготовитель.