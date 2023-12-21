Губернатор раскритиковал строителей нового ЛДС в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал строителей нового ледового дворца в регионе в ходе пресс-конференции.

Травников заявил, что власти принимают более строгую позицию по отношению к исполнителям, особенно в связи с фактом сноса фундамента одного из объектов. Губернатор отметил, что частный партнер недооценил сложности проекта, рассчитывая на легкие решения и возможность уменьшения затрат.

Изменения, предложенные подрядчиком, не получили подтверждения в Главгосэкспертизе. Это может повлиять на сроки ввода в эксплуатацию шести школ.

«Раньше мы старались за уши дотянуть каждого, пример — новая ледовая арена. Мы подрядчика вытягивали за уши, лишь бы не умер и довел проект до конца. Сегодня занимаем более жесткую позицию. Не смогла — так не смогла», — подчеркнул Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются построить многофункциональный спорткомплекс.