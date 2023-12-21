Искусственный интеллект поможет новосибирским врачам обнаружить инсульт

Врачи Новосибирской области диагностируют инсульты при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщает портал "НДН инфо", специалисты Центра управления госпитализацией пациентов используют AI-сервис “КТ головного мозга” СберМедИИ и Лабораторию искусственного интеллекта Сбера для того, чтобы диагностировать инсульт при помощи искусственного интеллекта.

Сообщается, что новая программа определяет наличие признаков инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, а также рассчитывает общий объём поражения и составляет предварительное описание. Далее дополнительный модуль “КТ Ангиография” помогает определить место закупорки сосуда тромбом.

Сейчас за время реализации пилотного проекта было проведено более 80 операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга и более 170 процедур лечения тромбоза специальными препаратами.

Напомним, что учёные из Новосибирска смогут превратить пластик в топливо.