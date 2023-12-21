Учёные из Новосибирска смогут превратить пластик в топливо

Учёные из Новосибирска разработали математическую модель, которая позволяет предсказывать влияние примесей на конечный продукт.

Как сообщает пресс-служба Института катализа (ИК) СО РАН, учёные в Новосибирске представили новую модель промышленного процесса получения этилена из биоэтанола — модель разработана с целью оптимизации производства путём управления примесями изопропанола, уменьшающие образование побочных продуктов.

Специалисты Института катализа разработали математическую модель, которая позволяет предсказывать влияние примесей на конечный продукт. Как сообщают учёные, исследование выявило, что примеси изопропанола эффективно подавляют образование побочных продуктов с уровнем торможения образования последнего в семь раз сильнее.

Оптимальная мощность метода оценивается в диапазоне от 20 до 60 тысяч тонн в год.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что учёные разработали новое средство, которое воздействует на опухоль.