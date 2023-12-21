Новогодний салат оливье подорожал на 8,7%

Рост цен на оливье с колбасой связан с подорожанием яиц более чем на 40%.

Центр стратегических разработок рассчитал индекс салата оливье в его основных вариантах: с колбасой, с рыбой, вегетарианский с грибами.

Согласно исследованию, цена на продукты для оливье с колбасой в среднем по России выросла на 8,7% и составила около 204 рублей. Наименьший индекс зафиксирован в Мордовии (примерно 161 рубль), наибольший — на Чукотке (примерно 478 рублей)

Рост на самый распространенный вариант оливье связан с подорожанием яиц более чем на 40%.

Оливье без мяса и яиц, но с грибам подорожал за последний год на 5,6%, средняя стоимость — около 165 рублей. Наименьший индекс зафиксировали в Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях. Там значение варьируется от 106 до 118 рублей.

Самое низкое значение оказалось у оливье с рыбой в составе — 3,7%, его стоимость — 599 рублей. Дешевле всего продукты для рыбного оливье будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.

Напомним, что индекс стоимости поздравлений Деда Мороза в 2023 году вырос на 23%.