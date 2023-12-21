Певец Шура из Новосибирска рассказал, почему отказался смотреть «Слово пацана»

Новосибирский певец Шура поделился своими воспоминаниями о 90-х годах.

В интервью с Сиб.фм знаменитый певец Шура из Новосибирска прокомментировал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и поделился трагической историей о том, как было тяжело и страшно во время 90-х.

По словам певца, сериал он смотреть не планирует, но хорошо наслышан о нём. Шуре тяжёло вспоминать 90-е годы, так как у него ушло из жизни большое количество близких друзей и знакомых после подобных разборок, которые хорошо представлены в самом сериале.

Артист рассказал, что Новосибирск от преступной Казани ничем не отличился — в городе было очень неспокойно, а «слово пацана», действительно, было самым важным и человек был просто обязан его выполнить, даже если речь шла об убийстве.

Шура отметил, что нынешнее поколение не должно романтизировать то, что отражено в сериале, скорее наоборот, они должны задуматься о том, что «подростковая жестокость одна из самых страшных в мире» и воссоздание группировок не приведёт к хорошему исходу.

Напомним, что в интервью Сиб.фм знаменитый певец рассказал о том, почему обязательно стоит посмотреть «Иван Васильевич меняет все!».