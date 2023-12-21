Президиум КПРФ рекомендовал Николая Харитонова из НСО на президентские выборы

Президиум КПРФ рекомендовал Николая Харитонова, родившегося в Новосибирской области, на выборы за пост президента России.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источники в партии, президиум Центрального комитета КПРФ рекомендовал выдвинуть Николая Харитонов, председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также депутата Госдуму из Новосибирской области, на выборы за пост президента Российской Федерации.

Сам Николай подтвердил обсуждение его кандидатуры, но уточнил, что окончательное решение будет приятно на пленуме. Он состоится 22 декабря.

Один из источников издания сообщил, что также в качестве возможных кандидатов на выборы обсуждали Геннадия Зюганова, Юрия Афонина, Андрея Клычкова, Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова.

По данным собеседника РБК, Зюганов не хочет принимать участия в выборах, так как считает, что он получит меньшее число голосов, нежели другие кандидаты от КПРФ.

Николай Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР. Был членом Комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. В Думе первого созыва — заместитель руководителя фракции АПР. В Думе второго созыва возглавлял Аграрную депутатскую группу. Николай Харитонов депутат Госдумы всех 8 созывов. В 2004 году был выдвинут КПРФ на пост президента России, где занял второе место — более 14% голосов.

Напомним, что в России в марте 2024 года впервые будут проходить трехдневные выборы Президента страны. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. В Новосибирской области откроют 1804 избирательных участка. Регион подал заявление на участие в дистанционном голосовании.