Психолог Дугенцова рассказали о роли веры в Деда Мороза в детском развитии

Специалист отметила, что вера в Деда Мороза позитивно влияет на психику ребенка и помогает развиваться.

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что вера в Деда Мороза у детей положительно влияет на их психику и развитие. По словам специалиста, детям очень важно развивать воображение, поэтому родителям следует помогать им с данным процессом.

«И если это не поддерживать, то в будущем, к сожалению, люди вырастают с неумением придумать что-то интересное для себя же. Также могут быть проблемы в работе», — предупредила психолог.

Дугенцова посоветовала использовать такой прием, как написание письма Деду Морозу, на которое он обязательно ответит и даже положит под ёлку новогодний подарок. Таким образом можно поддержать умение ребенка обращать внимание на чудеса и на подарки, резюмировала она.

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