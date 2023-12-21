Роскачество обнаружило в красной икре кишечную палочку

В красной икре ряда торговых марок Роскачество обнаружило кишечную палочку.

По данным РИА Новости, Роскачество нашли кишечную палочку и другие бактерии в красной икре. Всего было исследовано 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.

Экспертами была выявлена кишечная палочка в таких марках как: "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С" и "Авача”.

Также были выделены три марки, чьё производство полностью соответствует требованиям — "Очень", "Русское море", "Тунайча”.

Специалисты Роскачества посоветовали при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям. А при покупке продукта в жестяной банке следует смотреть на ее целостность.

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