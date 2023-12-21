«Столько внимания!»: боец ЧВК из Искитима рассказал, как изменилась его жизнь после Прямой линии Путина

Сергей Соболев из города Искитим Новосибирской области прославился после Прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря. Боец ЧВК «Редут» попросил помочь получить ему статус ветерана боевых действий. Сергей Соболев рассказал, почему решил обратиться к президенту России, и как его жизнь изменилась после этого.

С выступлением в ходе Прямой линии Сергея Соболева из Искитима были накладки. Он должен был задать вопрос раньше, но вместо этого с видеообращением в эфир ворвались другие участники СВО. Искитимец же исполнял боевые задачи в составе ЧВК «Редут».

«13 ноября 2022 года я заключил контракт с ЧВК «Редут» по 13 мая 2023 года. Домой, к семье, я вернулся 18 мая. Не пошёл служить через военкомат, так как 27 октября все наборы были закрыты, их не было. А в батальоне у меня уже были знакомые, которые проходили там службу, и я поехал к ним защищать нашу Родину»,

- рассказал Сиб.фм Сергей Соболев.

Так как ЧВК «Редут» не так известен в России, как «Вагнер», его бойцы не могли получить звание ветеранов боевых действий. Сергей Соболев решил озвучить этот вопрос на всю страну.

«Изначально мы с супругой прописали весь мой вопрос, обращение. Скачали приложение «Москва – Путину», и закрепили его там. А через сутки нам уже перезвонили и попросили записать видеообращение. А в течение пяти дней после моего первого видеообращения со мной опять связывались, и я вроде бы должен был выступить в прямом эфире. Но в итоге показали так, — продолжает Сергей Соболев. – Когда перепутали, мы тут все сидели в недоумении, не понимали, что произошло. Но в итоге спустя 1,5 часа мой вопрос прозвучал».

После этого реакция была молниеносной – в этот же день искитимцу перезвонили из Москвы и запросили его документы для решения вопроса.

«После обращения приехали представители Фонда «Защитники отечества», прокурор города Искитима – все документы приняли, и 15 декабря все документы были направлены в Москву, в министерство обороны на рассмотрение. Ждём решения: надеемся всё благополучно пройдёт, и мы получим удостоверения ветерана боевых действий, а вместе с ним все положенные льготы и меры поддержки»,

- добавил Сергей Соболев.

За последнюю неделю боец ЧВК «Редут» стал довольно популярной персоной и пользуется огромным вниманием журналистов.

«Сейчас я нахожусь дома, с семьёй. Поступает большой шквал звонков: звонят и с центральных телеканалов, спрашивают, что обещают», — заключил Сергей.

Кстати, его вопрос прозвучал и на итоговой пресс-конференции губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Журналисты также интересовались содействием Соболеву в получении статуса ветерана боевых действий. Глава региона подчеркнул, что бойцу готовы оказать помощь, но вопрос – федерального характера.

«В начале этого года, по-моему, в марте, было принято федеральное решение о том, что все участники специальной операции, независимо от их категории, имеют право получить статус участника боевых действий с соответствующим удостоверением и пакетом льгот. В отношении мобилизованных и контрактных военнослужащих и раньше проблем не было. В отношении различных добровольных отрядов, которые имеют контракты с министерством обороны, мы эту задачу решили, в том числе на уровне Новосибирской области: все добровольцы достаточно оперативно, через военкомат удостоверения получают,

- объяснил губернатор. — В отношении ЧВК ситуация оказалась сложнее, потому что они не имеют никакого отношения к министерству обороны, соответственно, министерство обороны, не имея информации, удостоверения не выдавали. Был определён порядок: удостоверения оформляются через центры, в основном это касалось ЧВК «Вагнер» как самой многочисленной. Мы это всё сопровождали. У нас есть взаимодействие с ЧВК «Вагнер» в Новосибирске, который до сих пор функционирует. В Новосибирской области уже собрано порядка 250 пакетов документов для получения удостоверений. Мы их сопровождаем, и чуть ли не руками передаём. И вернулись уже наши гонцы из Санкт-Петербурга и привезли первые удостоверения для ЧВК «Вагнер», и даже были найдены, и было привезено 7 государственных наград, которые будут вручены бойцам ЧВК «Вагнер». С ЧВК «Редут» сложнее: она менее многочисленная, у них нет сети центров в регионах. Единственный центр – в Москве. И вопрос придётся решать через центральный офис фонда «Защитники отечества».

Андрей Травников обещал, что за ситуацией будут следить и помогут Сергею Соболеву как можно быстрее закрыть поднятый вопрос.