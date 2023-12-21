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общество проиcшествия

В Бердске отключили отопление и горячую воду в более чем 80 домах

Фото: ru.freepik.com

Из-за устранения дефекта в тепловой камере в Бердске в Новосибирской области более 80 домов остались без тепла и горячей воды.

Как сообщает «Бердск.Онлайн», 21 декабря в городе начали выполнять работы по устранению дефекта в тепловой камере № 7, в связи с этим отопление и горячее водоснабжение отключили в 96 многоквартирных домах.

Ориентировочно тепло и горячую воду вернут в 14:00.

Напомним, что с 1 июля 2024 года рост тарифов ЖКХ не превысит 9,5%, за исключением нескольких муниципалитетов. В Новосибирске, Куйбышеве, Оби, Барабинске, Болотном, Карасуке цены могут подняться сильнее – на 12,7%.

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Нина Раневская
Журналист

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