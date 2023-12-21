В Новосибирске академика РАН Александра Асеева лишили звания "Почётный житель города"

Депутаты горсовета лишили бывшего председателя СО РАН Александра Асеева звания почётного жителя города.

Бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук академика РАН Александра Асеева лишили звания "Почетный житель города". Об этом сообщили депутаты горсовета на 31-й сессии.

Ранее суд признал академика виновным в мошенничестве и приговорил к четырём годам лишения свободы условно.

Также, как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области, Александр Асеев попросил суд отсрочить уплату назначенного ему штрафа в 500 тысяч рублей.

Напомним, что академик Александр Асеев попросил оставить ему звание почётного жителя Новосибирска.