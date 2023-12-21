В Новосибирске утвердили бюджет города на 2024 год

Доходная часть бюджета Новосибирска в 2024 году превысит 90 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, сегодня был принят во втором чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Расходная часть бюджета на следующий год превышает 85 млрд рублей. Он был сформирован при финансовой поддержке правительства и Законодательного Собрания Новосибирской области.

44 млрд рублей составляет объем трансфертов из вышестоящих бюджетов. Помимо этого, поправками ко второму чтению закона об областном бюджете города предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты — 6,7 млрд рублей.

Доходная часть бюджета Новосибирска в 2024 году превышает 90 млрд рублей, расходная — 92 млрд рублей.

Напомним, что в Новосибирске реализуют девять инвестиционных проектов за 36 миллиардов рублей.