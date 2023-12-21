В Новосибирске утвердили новую стоимость поездки в метро — 35 рублей

С 23 декабря поездка в метро Новосибирска будет стоить 35 рублей.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление, подтверждающее, что с 23 декабря 2023 года одна поездка в метро Новосибирска теперь будет стоить 35 рублей.

Сообщается, что сейчас одна поездка в новосибирском метрополитене стоит 30 рублей — это цена считается одной из самых дешёвых в России.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что губернатор Травников рассказал, когда откроют станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. По его прогнозам, все процедуры на станции будут закончены до весны.