В Новосибирске волейбольный клуб “Локомотив” обыграл “Урал”

На домашней арене новосибирский волейбольный клуб “Локомотив” обыграл соперников из команды “Урал”.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Новосибирске вечером в среду на “Локомотив Арене” в рамках двенадцатого тура PARI Суперлиги “Локомотив”, обосновавшийся на первой строчке турнирной таблицы, принимал уфимский “Урал”.

Игроки волейбольного клуба “Локомотив” не позволили “Уралу” взять ни одного сета и одержали победу.

Следующая игра “Локомотива” состоится 27 декабря против красноярского “Енисея”.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский “Локомотив” обыграл “Факел” в четырёх партиях.