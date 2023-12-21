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спорт

В Новосибирске волейбольный клуб “Локомотив” обыграл “Урал”

Фото: lokovolley.com

На домашней арене новосибирский волейбольный клуб “Локомотив” обыграл соперников из команды “Урал”.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Новосибирске вечером в среду на “Локомотив Арене” в рамках двенадцатого тура PARI Суперлиги “Локомотив”, обосновавшийся на первой строчке турнирной таблицы, принимал уфимский “Урал”.

Игроки волейбольного клуба “Локомотив” не позволили “Уралу” взять ни одного сета и одержали победу.

Следующая игра “Локомотива” состоится 27 декабря против красноярского “Енисея”.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский “Локомотив” обыграл “Факел” в четырёх партиях.

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Валерия Митрохина
Журналист

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