В Омске осудили мужчину за попытку изнасилования проводницы поезда

В июле 2023 года ночью подсудимый в пассажирском поезде «Чита-Москва» попытался изнасиловать проводницу.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор 31-летнему жителю Омской области по обвинению в покушении на изнасилование.

Подсудимый в июле предпринял попытку изнасилования проводницы в купе пассажирского поезда «Чита-Москва». На крики пострадавшей пришел на помощь пассажир из соседнего купе.

Суд приговорил подсудимого к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Однако приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в Коченевском районе произошла смертельная авария.