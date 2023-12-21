В Омске зафиксировали более 300 случаев коклюша

Большинство заболевших коклюшем в Омске — дети.

Как сообщает портал Om1.ru, ссылаясь на Роспотребнадзор по Омской области, с начала 2023 года на территории региона зарегистрировали 304 случая заболевания коклюшем. 97.4% заболевших — дети, 2,6% — взрослые. Последний случай зафиксировали в декабре.

Коклюш — бактериальное заболевание, поражающее слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Им чаще всего заболевают дети. Сейчас отмечается циклический рост заболеваемости. Его фиксируют каждые 4-6 лет.

Симптомы коклюша схожи с ОРВИ: недомогание, легкий насморк, невысокая температура и кашель. По мере развития симптомы усиливаются. Через две недели кашель может достигнуть такой силы и частоты, что заболевшему сложно вдохнуть и отдышаться, а после приступа появляются вдохи с сильными свитами.

Напомним, что информация о нехватки вакцин от кори и коклюша в Новосибирске оказалась ложной.