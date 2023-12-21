В России хотят ввести для семей с детьми механизм поэтапного погашения ипотек

Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллионов рублей на погашение ипотеки.

Как сообщают «Известия», законопроект о поэтапном погашении жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье будет направлен на заключение в правительство 21 декабря.

В пояснительной записке говорят, что одной из ключевых проблем для России является вопрос демографической политики. Законопроект должен существенно внести в ситуацию изменения.

По информации Росстата, при лучшем прогнозе естественный прирост населения в России до 2035 года составит 349 тысяч человек в год, в худшем — минус 856 тысяч человек ежегодно. Коэффициент демографической нагрузки также увеличится: на 1000 трудоспособный приходится 786 нетрудоспособных в 2018 года, в 2036 — до 911 нетрудоспособных.

«Таким образом, даже при наиболее позитивном прогнозе суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) составит не более 2,033 ребенка, а в худшем случае будет 1,525 ребенка, что означает неминуемую демографическую яму и депопуляцию», — объясняют создатели законопроекта.

В данный момент в стране уже действуют меры господдержки семей с детьми, но их недостаточно, поэтому законопроект предлагает при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тысяч рублей, второго — 600 тысяч, третьего — 700 тысяч рублей. В сумме — до 1,8 миллионов рублей сможет получить семья на погашение ипотеки.

Напомним, что президент РФ Путин подписал закон, ограничивающий использование телефонов в школах.