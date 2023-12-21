ВИС ответили, почему не достраивается четвёртый мост в Новосибирске

Группа ВИС прокомментировала строительство четвёртого моста.

В Telegram-канале “сибирьмедиа” сообщили о том, что группа ВИС прокомментировала недострой четвёртого моста через Обь в Новосибирске.

Они сообщили, что сроки затягиваются не по их вине, так как они считают неразумным вкладывать собственные денежные средства в строительство и при этом не видеть результат. По их словам, свои финансовые обязательства по капитальным затратам они выполнили и уже профинансировали проект на сумму 5,4 миллиардов рублей.

Пока завершение строительства планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске на четвертый мост через Обь выделят еще 82 миллиона рублей.