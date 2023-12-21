Врач Кабанов рассказал, каким должен быть новогодний стол во избежание хронических болезней

По словам специалиста, лучше всего отказаться от острых блюд и спиртного.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в беседе с оPravda. Ru, что на новогоднем застолье во избежание обострения хронических заболеваний, следует воздержаться от некоторых блюд и напитков.

Так, по словам специалиста, многие кулинарные традиции в праздники связаны с переизбытком мясных блюд и слишком сладких продуктов. У людей-язвенников должен быть полный отказ от спиртного и острых блюд. Вдобавок употребление мясной и молочной пищи также может быть очень опасно для их здоровья, предупредил медик.

Кабанов посоветовал отдавать предпочтения блюдам из рыбы, овощным закускам и фруктовым десертам в ограниченном количестве без цитрусовых и экзотических фруктов.

Напомним, диетолог Соломатина посоветовала не объедаться оливье в новогоднюю ночь.