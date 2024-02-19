35 лет успеха – новосибирский клуб карате отметил юбилей

17 февраля спортивно-профессиональному клубу «Успех», основанному трёхкратным чемпионом СССР по карате Вениамином Паком, исполнилось 35 лет.

Это – настоящая гордость спортивного Новосибирска. Клуб выпустил 84 Мастеров спорта России, пять Мастеров спорта международного класса, Заслуженного мастера спорта.

Воспитанниками стали не только успешные спортсмены-каратисты, а люди совершенно разных профессий: учителя, чиновники, депутаты. Все они собрались поздравить родной клуб с юбилеем.

Вступительную речь произнёс Вениамин Пак, основатель клуба, трёхкратный чемпион СССР по карате, Мастер спорта СССР, председатель комитета по культуре, науке, образованию, спорту и молодежной политике ЗС НСО:

«Каждые 5 лет мы празднуем юбилейную дату клуба. Обычно это происходит в театрах при большом скоплении гостей. Они прилетают со всей страны и даже с ближнего зарубежья. Но сегодня мы решили, что не то время – праздновать в таком формате мы не имеем права. Но не отмечать тоже не можем, это ведь подведение итога пятилетней работы. На протяжении всего этого времени мы стабильно работали, воспитывали Мастеров спорта, чемпионов России, победителей международных соревнований... Это говорит о том, что мы идём правильным путём, но главная наша задача – воспитать честных, порядочных, успешных людей».

С момента основания «Успех» стал для Новосибирска знаковым местом. Поэтому поздравить клуб пришли представители различных ветвей власти. Участникам торжественно вручили почётные грамоты от губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания, мэрии Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Дмитрий Асанцев начинал спортивную карьеру в клубе «Успех». Он – рефери Всемирной федерации карате категории А, связал со знаменательным местом большую часть жизни.

«Хочу сказать от лица ветеранов клуба, тех людей, с которыми я вместе выступал, с кем в 1989-ом году из подвала 34 больницы отправились на командный чемпионат Европы по карате в город Братислава. Эти 35 лет пролетели как один день. Очень горд, очень счастлив, что здесь я нашёл свой второй дом. Здесь мы с друзьями друзья сформировались как личности, появился стержень в характере. Клуб «Успех» – по-настоящему большая школа жизни. Ещё в 1988 году Вениамин Александрович Пак, собирая в подвале нас, молодых учеников, говорил о мечте создать клуб. Что мы вместе с учениками станем чемпионами Европы, победителями чемпионатов мира. Тогда мы были в подполье, а желания звучали как какая-то фантастика. Но это случилось многократно. И до сих пор продолжает случаться», – поделился воспоминаниями Дмитрий Асанцев.

С 1989 года клуб «Успех» прошёл огромный путь. Сейчас он стал центром развития карате в Сибири и на Дальней Востоке. Все тренеры имеют высшее профильное образование и высочайшую профессиональную квалификацию.