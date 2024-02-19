Главный грех чиновников назвал патриарх Кирилл

Основной грех людей, наделенных властью, озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове.

«Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят. И теряют критическое отношение к самим себе — это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняется, слишком много зависит», — считает патриарх.

Он добавил, что на фоне потери самокритики у чиновников развивается много пороков. Также священнослужитель обратил внимание на то, что за богослужением читался евангельский отрывок о начальнике сборщиков податей, который при встрече с Христом раскаялся, что несправедливо обирал простых людей. По словам патриарха, это поучительная история особенно для людей, имеющих власть брать от граждан материальные ценности — через налоги и деньги.

Ранее мы рассказывали, что налоги на доходы граждан предложили считать по-новому в Госдуме.