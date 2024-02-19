Из Новосибирской области выдворят десять мигрантов

Сотрудники полиции в Новосибирской области провели совместную проверку с Росгвардией, направленную на контроль соблюдения миграционного законодательства.

В рамках этой операции осмотрели складские помещения в регионе, где проверили 194 иностранных гражданина. По результатам проверки было обнаружено, что более 20 мигрантов нарушили законодательство Российской Федерации.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, было составлено 10 административных протоколов в отношении иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в России. Нарушителей поместили в учреждение временного содержания иностранных граждан с целью последующей выдворения за пределы страны.

Кроме того, в отношении 13 граждан были составлены протоколы по части 1 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное трудоустройство без нужных документов.

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