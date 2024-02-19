Стали известны самые дефицитные специалисты в Новосибирской области

Названы самые дефицитные специалисты в НСО.

Аналитики платформы hh.ru сообщили, что в Новосибирской области рейтинг самых дефицитных специалистов возглавили врачи и фармацевты.

Было подсчитано соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, где нормой для рынка труда является диапазон 4 — 7,9 резюме на вакансию. Значения индекса ниже 4-х говорит уже о дефиците специалистов.

Так, по результатам анализа, было выявлено, что в Новосибирской области наибольший дефицит врачей — всего 0,7 резюме на одну вакансию, далее идут фармацевты, дворники, слесари, сантехники, агрономы, повара, медицинские сестры, автослесари и автомеханики, токари, фрезеровщики, шлифовщики и уборщики.

"Все специалисты указанных профессий смогут без особых сложностей трудоустроиться по специальности, в силу низкой конкуренции за работу", — сообщили в исследовании.

Напомним, что стали известны вакансии с самыми высокими зарплатами в Новосибирске.