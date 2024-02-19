Морозы в Новосибирске продержатся до конца этой недели

В Новосибирске на этой неделе ожидаются сильные морозы, с температурой до -33 градусов в городе и до -36 градусов в пригороде.

В связи с этим в мэрии города установлены критерии, по которым родители могут оценивать безопасность отправки своих детей в школу.

При температуре -25 градусов решение о посещении школы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включая 1–4 классы, остается на усмотрение родителей. При температуре -30 градусов и ниже, родители могут решить не отправлять в школу детей 5–9 классов. Для старшеклассников (10–11 классы) рекомендуется рассмотреть варианты учебы из дома при температуре -35 градусов и ниже.

Решение об отсутствии на учебе принимают родители. Однако они также обязаны уведомить об этом классного руководителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пять человек погибли при пожарах в Новосибирской области.