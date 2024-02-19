Пять человек погибли при пожарах в Новосибирской области

За неделю произошло 76 пожаров.

В период с 12 по 18 февраля в Новосибирской области произошло 76 пожаров, в результате которых погибли пять человек, а шестеро получили травмы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огнеборцы отмечают, что основными причинами возгораний стали неправильное устройство печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В рамках оперативных действий сотрудники МЧС России сумели спасти 14 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжают тушить пожар в Октябрьском районе.