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вчера 21:00
общество

Пять человек погибли при пожарах в Новосибирской области

Фото: МЧС НСО

За неделю произошло 76 пожаров.

В период с 12 по 18 февраля в Новосибирской области произошло 76 пожаров, в результате которых погибли пять человек, а шестеро получили травмы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огнеборцы отмечают, что основными причинами возгораний стали неправильное устройство печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В рамках оперативных действий сотрудники МЧС России сумели спасти 14 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжают тушить пожар в Октябрьском районе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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