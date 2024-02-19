Новосибирский блогер после домашнего ареста пошел в церковь

Блогер из Новосибирска Богдан Киселев освободился из-под домашнего ареста и сходил в храм.

Фотографию Богдан опубликовал в своем канале Telegram. На снимке он показал, что стоит со зажженной свечой в руках возле иконы.

«Ошибки имеют большие последствия», — подписал фото блогер.

В комментариях к послу подписчики поприветствовали Богдана.

Напомним, парень получил четыре месяца домашнего ареста за хулиганство после съемок видео со стрельбой из машины на Октябрьском мосту.

Ранее мы рассказывали, как в Бердске в районе дома на улице Красная Сибирь обстреляли мусоровоз. Стрельба произошла, когда водитель занимался загрузкой отходов, он чудом избежал травм.