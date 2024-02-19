Поздравления с 23 Февраля прозвучат в парках Новосибирска

Жителей Новосибирска решили поздравить с Днем защитника Отечества с использованием установленных в парках репродукторов.

О творческом подходе, с помощью которого как можно больше защитников услышит слова благодарности, сообщили в пресс-службе администрации города. Поздравления, в которых также прозвучат тематические песни и интересные факты, подготовили в дирекции городских парков.

Пятиминутные записи будут звучать во всех парках муниципалитета раз в час — с 10:00 до 20:00.

Ранее мы рассказывали о том, что широкая и разгульная Масленица стартует в текущем году 11 марта и завершится традиционным Прощеным воскресеньем 17 числа.