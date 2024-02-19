Судебные разбирательства и наложение штрафных санкций до 250 тысяч рублей – региональный оператор усиливает работу с уклонистами

С начала января 2024 года региональный оператор МУП «САХ» приступил к проверке юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов.

Предмет проверок – договор на услугу по обращению с ТКО. Уклонисты рискуют получить штраф и понести судебные издержки.

В настоящее время осуществляется обход магистральных улиц Ленинского и Центрального районов Новосибирска. В ближайших планах обойти все точки сферы услуг и общественного питания, расположенные в жилом фонде Новосибирска. Шансов избежать общения с представителями регионального оператора у представителей бизнеса нет.

За первый месяц обходчики регионального оператора проверили наличие договора у 266 юридических лиц, из них у 190 договора не оказалось. Яркий пример — центральная улица города Красный проспект: из 98 обследованных точек торговли и сферы услуг договор отсутствует у 66 юридических лиц. Получается, что почти 70% владельцев бизнеса, у которых побывали представители регоператора, незаконно складируют свои отходы в контейнеры многоквартирных домов. Это неизбежно вызывает переполнение и навалы даже при ежедневном вывозе отходов. Жители вынуждены пользоваться контейнерной площадкой, которая из-за уклонистов часто находится в антисанитарном состоянии, а региональный оператор несет финансовые и репутационные потери.

По словам Елены Игнатoвской, начальника отдела обслуживания клиентов абонентской службы МУП «САХ», ежемесячная плата для собственников нежилых помещений многоквартирных домов небольшая, и те репутационные риски, судебные разбирательства, наложение штрафных санкций до 250 тысяч рублей совсем не стоят того, чтобы уклоняться от заключения договора с региональным оператором.

Плата за услугу по обращению с ТКО для юридических лиц рассчитывается на основании приказа департамента по тарифам НСО № 342-ЖКХ от 20 октября 2017 года. Самостоятельно проверить стоимость услуги по обращению с ТКО для конкретной категории бизнеса: аптеки, павильоны, административные помещения – можно на сайте регионального оператора в разделе «Потребителям» – «Калькулятор».