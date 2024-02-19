Тренды на рынке жилой недвижимости обсудили эксперты на сессии Сбера в Новосибирске

В числе главных тем – механизм комплексного развития территорий и перспективы его широкого внедрения, а также упрощение процедуры одобрения проектного финансирования.

Представители Сбера и правительства Новосибирской области на сессии Сбербанка «Время изменений: вызовы и тренды строительной отрасли» обсудили перспективы развития строительного рынка. На мероприятии, состоявшемся в рамках Сибирской строительной недели, присутствовали представители десятков девелоперов региона.

В числе ключевых тем мероприятия – запуск механизма комплексного развития территорий (КРТ). Инструмент КРТ позволяет в условиях дефицита земельных ресурсов города реализовывать девелоперские проекты, используя к примеру, застроенные аварийными малоэтажными многоквартирными домами земельные участки. С учетом территорий, находящихся в проработке у субъектов РФ для реализации проектов КРТ, в перспективе 5-7 лет на такие проекты будет приходится 40% объема строящего жилья.

Еще одна тема мероприятия — сохранение льготной ипотеки на фоне ужесточения требований к выдачам ипотечных займов, повышения ключевой ставки и сокращения объемов возмещения банкам.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Строительная отрасль Новосибирской области отличается своей стойкостью, которую она продемонстрировала во время структурной перестройки экономики региона. И сегодняшняя ситуация (высоких ставок) также не является безвыходной. Напротив, она показывает, что мы работаем в рыночных условиях, когда именно бизнес, без дополнительной помощи от государства, подстраивается под ситуацию и находит решения. Мы в свою очередь стремимся создать для наших клиентов максимально комфортные условия».