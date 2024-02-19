Угнавший российский военный вертолёт лётчик найден мёртвым в Испании

Тело Кузьминова нашли в муниципалитете Вильяхойоса на западе страны.

Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт Ми-8 из Курска и совершивший побег на Украину в начале августа 2023 года, был обнаружен мёртвым в муниципалитете Вильяхойоса на западе Испании.

Тело лётчика обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями, полученными от 12 выстрелов. После убийства его тело переехали на машине.

По данным местных СМИ, преступление могло произойти 13 февраля.

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