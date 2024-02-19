В Новосибирской области закрыли 64 почтовых отделения из-за нехватки сотрудников

Федеральная почтовая служба в Новосибирской области приняла решение закрыть 64 почтовых отделения из-за нехватки персонала.

Как отмечается в сообщении управления федеральной почтовой связи макрорегиона Сибирь, отделения работают сокращенным графиком в случае отпусков, больничных или вакансий ключевых сотрудников. Однако, почтовые услуги и доставка корреспонденции и пенсий в населенные пункты, где закрыты отделения, продолжаются. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

На данный момент в регионе действует 719 почтовых отделений, при этом штат укомплектован на 83%. Зарплата сотрудников федеральной почтовой службы, особенно почтальонов и начальников отделений, может быть одной из причин нехватки кадров. Например, на полной ставке зарплата почтальонов в Новосибирской области составляет от 24 тысяч рублей, а начальника отделения – от 34 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области три детских сада на карантине из-за ОРВИ.