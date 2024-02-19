В Новосибирской области три детских сада на карантине из-за ОРВИ

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 19 февраля сообщили, что из-за участившихся случаев ОРВИ в регионе были закрыты три детских сада.

По данным замминистра образования по Новосибирской области Юрия Савостьянова, на карантине находятся три детских сада, в которых заразились 44 ребенка из 113. Также частично приостановлена деятельность 147 групп в 94 детских садах из-за заболеваний, затронувших 1441 ребенка.

Кроме того, отмечается, что в 33 школах в 72 классах заразились более 20% детей. Однако эти цифры не превышают среднегодовые значения по заболеваемости, подчеркнули в министерстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске оштрафуют 9 водителей за проезд по тротуарам из-за ремонта трубы.