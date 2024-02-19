В Новосибирске оштрафуют 9 водителей за проезд по тротуарам из-за ремонта трубы

Из-за перекопанной улицы Степной в Новосибирске водители вынуждены были объезжать место ремонтов по тротуарам и газонам – Сиб.фм узнал: сколько водителей за это нарушение оштрафуют.

Чуть больше недели назад жители улицы Степной пожаловались в городских пабликах, что автомобилисты ездят по газоном и тротуару. По тем самым дорожкам, по которым детей водят в садик или школу.

Однако и автолюбители, живущие в домах в этом микрорайоне, оправдывались тем, что проезжая часть разрыта из-за ремонта на тепломагистрали.

Корреспондент Сиб.фм сделал запрос в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать: стал ли ремонт на магистрали основанием для проезда по тротуару. В ГИБДД города сообщили, что после жалоб местных жителей на место был направлен экипаж полиции. Ограничения действовали до 14 февраля.

«Движение транспорта осуществлялось согласно утверждённой владельцем автомобильной дороги схемы организации дорожного движения на период проведения ремонтных работ. В связи с чем, для обеспечения безопасности дорожного движения на указанном участке в постоянном режиме нёс службу наряд ДПС, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

– За истекший период 2024 года, в ходе несения службы на указанном участке улично-дорожной сети, нарядами ДПС пресечено 9 нарушений Правил дорожного движения РФ».

В итоге на всех задержанных нарушителей были составлены административные материалы по часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Водители получили штрафы на сумму до 2 000 рублей.