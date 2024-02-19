В Новосибирске военный суд рассмотрит дело о поджоге военкомата

Он пытался поджечь военкомат осенью 2023 года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, Новосибирский гарнизонный военный суд 19 февраля рассмотрит уголовное дело в отношении Ильи Бабурина, который пытался поджечь военкомат осенью 2023 года.

Его обвиняют в госизмене, в участии в террористической организации, в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации, незаконном вооруженном формировании, содействии террористической деятельности.

Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.