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проиcшествия

В Новосибирске военный суд рассмотрит дело о поджоге военкомата

Фото: ru.freepik.com

Он пытался поджечь военкомат осенью 2023 года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, Новосибирский гарнизонный военный суд 19 февраля рассмотрит уголовное дело в отношении Ильи Бабурина, который пытался поджечь военкомат осенью 2023 года.

Его обвиняют в госизмене, в участии в террористической организации, в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации, незаконном вооруженном формировании, содействии террористической деятельности.

Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.

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Нина Раневская
Журналист

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