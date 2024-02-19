В Новосибирске жильцы нового дома страдают от шума

Жильцы нового дома на улице Никитина, 128 в Новосибирске сообщают о проблемах с грохотом на крыше и шумом в стенах.

Особенно шум остро ощущается во время сильного ветра. Здание сдали летом 2023 года. С тех пор жители столкнулись с несколькими недостатками.

По словам жителей, в створах окон имеются большие щели, крыша не закреплена должным образом, а в стенах присутствует пустота, из-за чего шум проникает внутрь квартир. Эта проблема мешает жителям спать, особенно зимой, когда шум усиливается, доносясь из стен даже в виде свиста.

Управляющая компания Prime house отметила, что такие проблемы не редкость в новостройках и что ведется активный диалог с застройщиком для их устранения. Представители компании подчеркнули, что застройщик не отказывается от ответственности и выполняет все гарантии, хотя работы по устранению недочетов обычно проводятся летом.

Планируется, что застройщик начнет устранение недочетов с декабря. Однако точные сроки зависят от подрядчиков, и пока они не могут быть названы. Угловые квартиры в большей степени страдают от шума.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продают дом с водопадом и прудом за 35 миллионов рублей.