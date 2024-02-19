В Новосибирской области полмиллиона жителей получили пользу от социально значимых проектов

Реализацией проектов занимались более 34 тысяч человек.

По словам Андрея Клюзова, министра политики Новосибирской области, в 2023 году в регионе 477 социально значимых проектов получили поддержку из бюджета всех уровней. Реализацией проектов занимались более 34 тысяч человек, оказав поддержку почти 500 тысячам жителей области.

«Главная цель всей нашей работы с некоммерческими организациями — не их количество, не суммы привлеченных средств из государственных и негосударственных фондов и даже не количество реализованных проектов. Главное — количество вовлеченных в эту деятельность жителей. Высокая общественная активность — это конкурентное преимущество нашего региона», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Уточняется, что с 2014 года область является одним из лидеров по грантовой поддержке СО НКО с учетом софинансирования из Фонда президентских грантов. 204 миллиона было выделено в 2024 году.

Также в начале 2024 года 135 некоммерческих организаций получили поддержку на 60 миллионов рублей на реализацию проектов.

Напомним, что в Новосибирске собираются построить станцию метро «Ботаническая».