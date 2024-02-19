В НСО в 2023 году не допустили на прилавки больше тонны молочной продукции

Пробы проверяли на соответствие санпину.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в 2023 году специалисты ведомства взяли на пробу 2691 пробу молочной продукции в Новосибирской области.

В результате проверок на соответствие санпину и другим нормам, более одной тонны молочной продукции не поступило на прилавки местных магазинов.

«В отношении изготовителей и поставщиков нестандартной продукции приняты меры в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и законодательством РФ», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирской области в 2023 году производство сыров выросло на 62%.