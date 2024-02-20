Бывшие приставы из Новосибирска незаконно выставили на продажу имущество

В Новосибирске бывшие судебные приставы подверглись уголовному преследованию за незаконную продажу арестованного имущества.

По информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета, приставы были уволены за совершение преступных действий. Об этом сообщает Infopro54.

Следствие утверждает, что в 2021 году они незаконно передали на реализацию арестованную недвижимость компании, что привело к нанесению ущерба ООО «НПО Сибирское ОКБ ГП».

Один из подозреваемых находится под стражей, второй находится под домашним арестом.

Расследование по данному случаю продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что обвиняемый во взрыве дома на Линейной заявил об ошибке следствия.